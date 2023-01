Carlos Sainz sufre un accidente y pierde todas las opciones en el Dakar; Peterhansel abandona

El francés Stéphane Peterhansel (Audi) ha tenido que abandonar el Rally Dakar 2023 en la sexta etapa tras haber sufrido un accidente a los 200 kilómetros de especial en una pésima jornada para Audi, ya que el español Carlos Sainz sufrió también un percance a esa misma altura de la jornada, informó la organización.

?? At the same km, @CSainz_oficial and @LucasCruz74 also crashed, and they are currently waiting for assistance. ??#Dakar2023