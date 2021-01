Sainz cede tres minutos en la cuarta etapa por errores de navegación; Barreda se impone en motos

El catarí Nasser Al-Attiyah brindó a Toyota Gazoo Racing su tercera victoria de etapa consecutiva en esta edición del Rally Dakar, con su triunfo en la cuarta especial.

El ganador del prólogo y de la segunda y tercera etapas extendió su racha en Arabia Saudí al imponerse igualmente en el tramo de este miércoles, entre Wadi Ad-Dawasir y Riad, con 476 kilómetros de enlace y 337 de especial. Al-Attiyah batió por 11 segundos al líder de la general de coches, el francés Stéphane Peterhansel, que todavía mantiene la punta de la clasificación con 4 minutos y 58 segundos de ventaja sobre el catarí.

El español Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), defensor del título, acumula una desventaja de 36:19 en la general tras haber cedido casi tres minutos en la etapa más larga de esta edición.

El español Joan Barreda (Honda) ha sido el ganador de la cuarta etapa del Rally Dakar en la categoría de motos, un recorrido de 476 kilómetros de enlace y 337 de especial desde Wadi Ad-Dawasir hasta Riad.

El castellonense, que ya había sido el mejor en la segunda etapa, ha recuperado su mejor versión para desquitarse del mal sabor de boca que le dejó la jornada de ayer, martes, en Arabia Saudí.

�� Bikes - Stage 4 ��



�� 2nd stage victory for @joanbangbang88! ��



�� Check out the full ranking ⬇️ https://t.co/ERTiIUJwJ5#Dakar2021pic.twitter.com/NFR46rqIgs