Loeb consigue el póker de triunfos consecutivos

El francés Sébastien Loeb (Prodrive), lastrado por los problemas de los primeros días del Dakar 2023, se está consolando a base de victorias de etapa y este jueves logró la cuarta consecutiva, quinta en esta edición del raid, aunque solo un contratiempo grave de Nasser Al-Attiyah (Toyota) puede darle opciones de completar una remontada épica, la que le ha llevado, por ahora, a la tercera posición de la general.

La etapa se disputó entre Shaybah y el Empty Quarter sobre 274 kilómetros de especial los pilotos superaron los 4.000 kilómetros cronometrados desde el inicio del rally y se adentraron en territorio de pura arena y dunas, sin vida, extenuante. Fue la primera de las dos jornadas de un maratón en el que no pueden recibir asistencia.

Provisional top 3:

?? Sébastien Loeb

?? Guerlain Chicherit

?? Mattias Ekström



4 wins in a row for Sébastien Loeb! And a total of 5 stage wins in this Dakar2023.



