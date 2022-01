Barreda: "Quedan diez días de Rally y puede pasar de todo"

El español Joan Barreda (Honda) se repuso de los problemas de navegación que tuvo en los dos primeros días de competición, sobre todo en el de ayer, domingo 2 de ener,o en el que perdió 39 minutos y 48 segundos, y salió "a darlo todo", logrando su 28ª victoria de etapa, lo que le convierte en el tercero con más triunfos en moto de toda la historia del Dakar.

"Estoy feliz. Hoy no nos quedaba otra que atacar, así que he salido a darlo todo después del duro golpe de ayer. La navegación me resultó difícil de interpretar, con un punto de control que me costó mucho encontrar y que me hizo perder mucho tiempo en la primera etapa", valoró a su llegada.

Barreda logró una histórica victoria y ve más cerca el récord de 33 que comparten los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres, además de no renunciar al triunfo final en esta 44ª edición del Dakar, cuyo liderato, que ocupa el británico Sam Sunderland (Gas Gas), lo tiene ahora a 20’25".

"Fue bastante duro mentalmente. Pero he tenido unas sensaciones verdaderamente buenas en la pista, con dunas divertidas de sortear. Tenemos todavía mucha carrera por delante, aunque las distancias con la primera línea sean aún importantes. Quedan diez días de Rally y puede pasar de todo", comentó.