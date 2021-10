Vettel: "Si la Fórmula 1 no cambia podría desaparecer"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) ha apuntado que la Fórmula 1 tiene la oportunidad de ser "más ecológica sin perder el espectáculo o la pasión" y ha avisado de que, si no toma medidas en este sentido, "podría desaparecer".

"La Fórmula 1 no es verde, no hay duda, pero vivimos en una época en la que tenemos la tecnología y las posibilidades para hacer que sea más ecológica sin perder el espectáculo o la pasión. Hay debates ahora mismo sobre el futuro de la Fórmula 1. Eso sería importante. De lo contrario, no soy optimista. Si nada cambia, la Fórmula 1 podría desaparecer", advirtió Vettel en declaraciones a 'Neuen Osnabruecker Zeitung'.

En cuando a su futuro cuando acabe su carrera deportiva, el tetracampeón mundial, de 34 años, reconoció que no estará pilotando "hasta dentro de 10 años". "Por supuesto que estoy pensando en lo que vendrá después de la Fórmula 1. Lo más fácil sería convertirme en reportero de una emisora de televisión y permanecer en el mismo lugar que ahora durante los próximos años, pero no me veo haciendo eso", valoró.

Brawn: "Las reglas de 2022 no cambiarán la situación de la noche a la mañana"

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, ha explicado que las nuevas normativas que introducirá la competición en 2022 constituirán "una plataforma mucho mejor para mejorar las carreras en la pista", pero ha advertido de que "no cambiarán la situación de la noche a la mañana".

"Si bien las reglas de 2022 no cambiarán la situación de la noche a la mañana, creo que son una plataforma mucho mejor para mejorar las carreras en la pista y estoy seguro de que una vez que se establezcan las nuevas reglas veremos algunas carreras y campeonatos increíbles en el futuro, con más acción rueda a rueda", valoró Brawn en la web de la F1.

En cualquier caso, destacó que 2021 ya está siendo "una temporada dorada". "No tengo ninguna duda de que el límite de costes y los cambios en las reglas están teniendo un impacto positivo en la cercanía e intensidad del campeonato. No hay capacidad para que un equipo invierta recursos masivos. Los recursos ahora son limitados y los equipos también se centran en el coche del próximo año, algo que requiere mucho tiempo y recursos", analizó.

En cuanto al último Gran Premio de Turquía, Brawn destacó la "brillante remontada" de Carlos Sainz, pero se decantó por Valtteri Bottas como piloto más destacado. "No se equivocó en condiciones muy difíciles. Mercedes tenía un coche muy bueno, pero él lo aprovechó al máximo y nunca permitió una amenaza por detrás", indicó.