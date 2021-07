Verstappen se lleva una emocionante pole al sprint; Alonso saldrá séptimo y Carlos Sainz, undécimo

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó la 'pole position' del Gran Premio de Gran Bretaña, décima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras ser el más rápido este sábado en la novedosa calificación diseñada para la cita de Silverstone, un sprint del que salió muy beneficiado el español Fernando Alonso (Alpine), que ganó cuatro posiciones.

Verstappen fue el gran protagonista con una salida espectacular, en la que pudo zafarse con maestría de Lewis Hamilton (Mercedes) -que partía en la primera plaza-. El neerlandés se adueñó con autoridad de una 'pole' que confirmó a las 17 vueltas, un tercio del circuito y de las que se disputarán este domingo en la carrera en este nuevo formato.

