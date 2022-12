Verstappen, elegido mejor piloto del año por sus propios compañeros; Alonso, sexto; Sainz, séptimo

Los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz están entre los diez mejores del año para sus compañeros de la parrilla del Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2022, con el asturiano en la sexta posición y el madrileño en la séptima.

Los 20 pilotos que han participado de forma global en el campeonato han sido encuestados para elegir a sus diez favoritos de la campaña recién concluida, puntuando como en un Gran Premio, con 25 puntos para el mejor, y con la posibilidad de elegirse a sí mismos.

El bicampeón del mundo, que corrió para el equipo Alpine, terminó en una meritoria sexta plaza, justo por delante de su compatriota, que, sin embargo, había acabado por delante (séptimo) en la encuesta a los diez 'Team Principal' del Mundial.

