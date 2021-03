Verstappen domina la jornada del viernes en Baréin; esperanzadora segunda tanda de Sainz; Alonso, 15º

El neerlandés Max Verstappen con su Red Bull RB16B presentó su candidatura para la primera victoria de la temporada 2021 dominando también la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes).

Con las condiciones más similares a las que se esperan en la clasificación y la carrera, en la noche de Sakhir y con menores temperaturas, aunque sin el viento que se espera los próximos días, Verstappen volvió a dominar, esta vez con un tiempo de 1:30.847, 95 milésimas mejor que Norris y 235 sobre el heptacampeón mundial.

Red Bull vuela, pero el McLaren de Norris también, la gran sorpresa de esta primera jornada de acción en el 'circo' de la Fórmula Uno, que fue tercero por la mañana y se ubicó en el segundo lugar en la sesión de tarde, por delante de un Hamilton que sigue sufriendo con algunos problemas en la dirección de su Mercedes.

Completaron los diez primeros lugares de la tabla de tiempos el español Carlos Sainz (Ferrari), cuarto, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Verstappen se hizo con el liderazgo en la segunda mitad de la sesión, después de un arranque dominado por Hamilton, al que le invalidaron uno de sus primeros tiempos por una salida de pista pero luego dominó con un registro de 1:31.261, obtenido justo antes de que el finlandés Kimi Raikkonen golpeara su Alfa Romeo contra el muro al salirse en la tercera curva, dejándose el alerón delantero. Tras el parón del ecuador de la sesión, el español Carlos Sainz, que este viernes debutó con el Ferrari, se puso primero con un mejor tiempo de 1:31.127, mejorado en 45 milésimas por Hamilton, batido a continuación por el sorprendente McLaren de Norris, y por último por Verstappen, que estableció el tiempo definitivo.

El bicampeón español Fernando Alonso marcó el decimoquinto mejor registro (1:31.770), a poco menos de un segundo del mejor tiempo de la tarde, un lugar similar al de la primera sesión de la mañana, cuando fue decimosexto, en su retorno dos años después a la categoría reina del automovilismo de velocidad.

