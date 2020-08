Sergio Pérez da negativo por COVID-19 y volverá en el Gran Premio de España

El piloto mexicano Sergio Pérezpodrá volver a subirse a un monoplaza de Racing Point en el Gran Premio de España de este fin de semana en Montmeló (Barcelona) después de dar positivo en el test de coronavirus.

"Nos complace compartir la noticia de que Sergio Pérez ha dado un resultado negativo por COVID-19. La FIA ha confirmado que Checo puede regresar al 'paddock' y podrá competir con el equipo en el Gran Premio de España de este fin de semana", señaló Racing Point en su perfil oficial de 'Twitter'.

El mexicano se perdió los Grandes Premios de Gran Bretaña y del 70 Aniversario de Silverstone tras dar positivo por coronavirus. Pérez arrojó este resultado después de haber viajado a su país a ver a su familia tras el Gran Premio de Hungría y tuvo que ser sustituido en ambas carreras por el alemán Nico Huelkenberg.

