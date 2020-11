Sainz: "Ha sido un poco milagroso, he podido hacer la remontada que a mí me gusta en mojado"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que su equipo ha "salvado el día" con su quinta posición y la octava del británico Lando Norris en el Gran Premio de Turquía, y ha explicado que en cuanto sus neumáticos han conseguido coger temperatura él ha conseguido reencontrarse consigo mismo para remontar desde la decimoquinta plaza de salida.

"No sabía muy bien qué esperar después de todo el fin de semana que llevábamos. En cuanto las ruedas han conectado, por fin yo me he reencontrado un poco conmigo mismo y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado", señaló en declaraciones a Movistar F1.

.@Carlossainz55: "Ha sido un poco milagroso. No sabía qué esperar después del fin de semana que llevábamos. He podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado". #TURmovistarF1pic.twitter.com/lWcvKlPagr — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) November 15, 2020

En este sentido, reconoció que hasta este domingo han tenido "un fin de semana muy difícil". "No podíamos hacer trabajar el neumático. Este domingo, desde las vueltas en parrilla, he encontrado cosas que me han permitido tener algo más de temperatura en los neumáticos. He salido con mucha confianza y a partir de ahí hemos ido toda la carrera remontando", manifestó.

"Hemos salvado el día, después de tener a los Racing Point entre los tres primeros y los Renault también por delante", explicó. "En la salida hemos recuperado seis puestos por fuera en la curva 1, intentando ver quién cometía el error para poder pasar. A partir de ahí, hemos ido pasando uno a uno, porque adelantar era muy difícil. He podido adelantar a Stroll, a Albon, a Giovinazzi y a un par más que me han dado ese quinto puesto que sabe muy bien", afirmó.

Por último, el madrileño valoró el hecho de estar a punto de alcanzar a los dos Ferrari, aunque luego apostó por ser conservador para que no le sucediese "lo de Silverstone". "Eran buenos puntos y había que ir midiendo cuándo empujar. Las últimas tres vueltas he ido a tope intentando cogerles", finalizó.