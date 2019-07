Sainz: "Cuando la pista se secó, Ferrari y Mercedes iban más rápidos; en condiciones mixtas estábamos ahí"

El español Carlos Sainz, quinto clasificado en el Gran Premio de Alemania, acogió su mejor resultado de la temporada con "un sabor agridulce" puesto que se veía con opciones de lograr su primer podio en la Fórmula Uno.

"Es el quinto puesto con el sabor más agridulce de mi carrera", expuso el piloto madrileño en declaraciones a Movistar F1.

"Se nos ha escapado el podio", lamentó al término de un Gran Premio de Alemania caótico, por las cambiantes condiciones que generó la lluvia en Hockenheim.

Carlos Sainz consideró que aquellos "pilotos que no tenían que perder" fueron los que salieron beneficiados del cambio de neumáticos cuando salió por última vez el coche de seguridad.

Si él hubiese montado las gomas blandas antes, según explicó, hubiera terminado "en el podio seguro".

"Si no se llega a haber secado la pista al final, estaría contento con el quinto puesto. Pero se ha secado durante el coche de seguridad y yo tenía el presentimiento de que había que parar. Quizás eso nos ha privado de un podio, pero por la remontada que hemos hecho después del trompo este quinto debe dejar un buen sabor", valoró Sainz.

El cuarto puesto logrado con Toro Rosso en el Gran Premio de Singapur de 2017 mejora la quinta posición conseguida este domingo en Alemania.

El madrileño dio por bueno ese resultado porque, al estar luchando con McLaren por el cuarto puesto en el Mundial de constructores, debe arriesgar "un pelín menos".

"Estamos ahí arriba todo el rato y hoy incluso me he visto bien con el Ferrari y el Mercedes, compitiendo de tú a tú en condiciones mixtas. Cuando la pista se ha secado, Ferrari y Mercedes iban más rápidos, pero en condiciones mixtas estábamos ahí. Ojalá podamos mejorar el coche y el podio caiga de forma natural. ¡Qué raro estar quinto y no sonreír del todo!", señaló.