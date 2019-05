Sainz: "En Barcelona suele empezar una segunda temporada, debemos estar avispados"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que en Barcelona, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de España, comienza "una segunda temporada" y se puede "cambiar la tendencia" de las primeras carreras, por lo que deben estar "avispados" y tratar de mejorar su monoplaza para el resto del año.

"En Barcelona suele empezar una segunda temporada, porque las cuatro primeras carreras son una toma de contacto. El año pasado ya se empezaron a ver en Montmeló los equipos a batir, así que debemos estar avispados y traer más piezas que nadie", declaró en la presentación del Gran Premio de España en Madrid.

Así, mostró su deseo de que el Mundial empiece a igualarse tras el dominio incontestable de Mercedes en el inicio. "Seguro que se agita todo, es la primera carrera donde se puede cambiar la tendencia y esperemos que McLaren esté delante, que Ferrari se acerque a Mercedes y se ponga mas interesante, y que los de la mitad de parrilla se acerquen también", apuntó.

Imponerse a los Haas será otro de los objetivos para lo que resta de temporada. "Hasta ahora, el hecho de terminar sextos o séptimos ha dependido de nosotros, que es el objetivo que se marcaba McLaren a principio de temporada. No me da rabia, el equipo está trabajando bien, los resultados están llegando. Espero haberme quitado esos tres o cuatro incidentes que se suelen tener al año y a partir de ahora, que sea un año normal", manifestó.

Además, el madrileño explicó que los seis puntos cosechados en el Gran Premio de Azerbaiyán fueron "importantes para el equipo", que espera que sean "para iniciar una tónica nueva" donde puedan "puntuar con más consistencia y sin problemas". "En Bakú era difícil saber si éramos el cuarto, el quinto o el sexto, el caso es que pudimos remontar después de una 'qualy' con un poquito de contratiempo", recordó.

"LOS OBJETIVOS SON LA Q3 LOS Y PUNTOS"

Sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya, recordó que es un trazado que le "gusta", y que correr en casa supone "un poquito más de presión". Siempre me ha venido bien, siempre he hecho resultados buenos ahí y me apetece", dijo. "Apetece más y cuando algo te apetece, te inquieta un poco más, pero no son nervios. Si acaso, 10 minutos antes de la salida sí que lo estaré, y antes de la 'qualy'", afirmó.

"Sí es una presión extra, pero que a mí me ha venido bien porque es de los circuitos donde más puntos he sumado", añadió. "Este Gran Premio tiene tanta historia que hay que ir una vez en la vida, sobre todo a los que nunca hayan ido a uno. El 'pit walk' es algo único y es una oportunidad inolvidable", subrayó.

Sobre la estrategia a seguir, recordó que el asfalto "ya tiene un año de antigüedad" y habrá "mas degradación". "No será tan fácil ir a una parada y va a hacer carrera un poco más interesante", analizó, antes de asegurar que un podio sería un magnífico resultado, aunque sus objetivos son más realistas. "Lo firmo aquí (podio), seguiré luchando por él. Igual el viernes cambian los objetivos, pero de base son Q3 y puntos", enumeró.

Sainz también destacó el empuje del público en Montmeló. "A mí me hace estar un poco más motivado, de mejor humor, más sonriente, disfrutando del Gran Premio de casa, que no todos los pilotos tienen uno. El ambiente siempre es especial", manifestó, antes de hablar de la Grada Carlos Sainz, donde se reunirán los fans del piloto gracias a una iniciativa que cumple su cuarto año consecutivo.

"Es un privilegio poder llamarlo tradición y no sería posible sin la ayuda de Circuit y el esfuerzo que ponemos para que siga pasando e incluso vayamos creciendo un poco. Van a ser otras 3.600 personas, mucha gente que será naranja. Espero que esté de buen humor como el año pasado y pueda hacerles aún más caso", continuó.

Tras el acto, descartó pensar que este pueda ser el último Gran Premio de España. "Mientras sean rumores, no me voy a preocupar demasiado. Lo dijeron bien claro el presidente y el director del circuito, que están en negociaciones, que todavía no hay nada claro y que se va intentar que este Gran Premio siga pasando. Lo quieren todas las instituciones y ojalá llegue a un buen término", expuso.

Por último, Sainz valoró muy positivamente el homenaje que el Circuit rendirá al brasileño Ayrton Senna, fallecido el 1 de mayo en un accidente en Imola, y al austríaco Roland Ratzenberger, muerto un día antes. "Me parece un acierto recordar también a Ratzenberger, que es el gran olvidado. El gesto que va a tener el Circuit con los dos, no solo con Ayrton, me parece un acierto total", concluyó.