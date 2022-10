Russell lidera los segundos libres

El británico George Russell, cuarto de la clasificación de pilotos de Fórmula Uno, registró este viernes el mejor tiempo de los segundos entrenamientos libres para el Gran Premio de México, en los que sufrió un percance el monegasco Charles Leclerc.

Con gomas blandas, Russell, de la escudería Mercedes, se convirtió en el único corredor en bajar de 1 minuto y 20 segundos este día, al marcar 1:19.970, seguido del japonés Yuki Tsunoda, a 828 milésimas de segundo, y el francés Estebn Ocon, de Alpine, a 1.207.

Lecrerc perdió el control de su monoplaza al salir de una de las curvas en la decimotercera vuelta. Dañó la parte trasera del auto, lo que provocó bandera roja durante unos 20 minutos y que el corredor no pudiera continuar.

RED FLAG



Charles hits the barriers hard at the exit of Turn 7



He's OK and out of the car #MexicoGP#F1

El neerlandés Max Verstappen, campeón de la temporada, terminó sexto, después de 34 vueltas, las mismas del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quinto, y del español Carlos Saínz, de Ferreri, octavo, en tanto su compatriota Fernando Alonso, de Alpine, acabó en el undécimo puesto.

A punto de terminar la sesión, el chino Guanyu Zhou, de Alfa Romeo, sufrió un incidente que provocó otra bandera roja y anticipó el fin de la jornada.

RED FLAG



Zhou Guanyu has pulled to the side at Foro Sol after being told to stop the car



The FP2 session will not be resumed, with less than a minute remaining on the clock #MexicoGP#F1

Horas antes, el español de Ferrari, Carlos Saínz, fue el mejor en los primeros entrenamientos libres, al cronometrar 1:20.707 en su mejor vuelta; seguido por de compañero de equipo, Leclerc y 'Checo' Pérez. Alonso se colocó en el sexto escaño.

Full classification from FP1!@SChecoPerez and @Max33Verstappen both record the exact same lap time, AND number of laps!



Now that's spooky ??#MexicoGP#F1

Este sábado serán los terceros entrenamientos libres y la clasificación y en domingo transcurrirá la carrera en el circuito de 4.304 kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Verstappen intentará convertirse en el primer piloto con 14 triunfos en una temporada.