Presentado el Alfa Romeo C42, el último Formula 1 que faltaba por presentarse

Alfa Romeo ha presentado su apuesta para la temporada 2022 de Fórmula 1, el C42, un coche que con la nueva reglamentación esperan dar batalla en un competición que se espera más reñida e igualada que nunca. El C42, monta un motor Ferrari y como el resto de la parrilla se ha diseñado en Hinwil (Suiza) con el nuevo piso con efecto suelo, el paquete aerodinámico actualizado y los neumáticos de perfil bajo de 18 pulgadas.

Here it is. Allow us to introduce the #C42 ?? #AlfaRomeo #ORLEN pic.twitter.com/JsdA4FjkQ9

La carrocería es un impresionante pero sutil guiño al pasado, que recuerda los diseños históricos de otros años y el legado de Alfa Romeo y Sauber Motorsport, en el trigésimo año del equipo de Hinwil en la Fórmula Uno. El equipo Alfa Romeo también estrena pilotos, el finlandés Valtteri Bottas y el único novato de la parrilla, el chino Zhou Guanyu.

"Es mi primer coche con Alfa Romeo, lo que lo hace especial, y tengo muchas ganas de estar en la parrilla de Bahréin con él. Lo emocionante es que no sabemos cómo acabará esa primera carrera. Las pruebas nos han ayudado a confirmar nuestras expectativas de dónde estamos, el progreso que hemos logrado con el coche, pero ahora nos estamos acercando al momento que realmente importa", dijo Bottas en declaraciones remitidas por el equipo.

Sauber Technologies and Alfa Romeo F1 Team ORLEN get closer and move further with @accelleronind partnership! ??



Welcome to the team! ?? pic.twitter.com/C6oyeYZEW1