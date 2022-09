Piastri ficha por McLaren para 2023

El australiano Oscar Piastri se convertirá en piloto de McLaren en 2023, después de que la Junta de Reconocimiento de Contratos (CRB, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) declarase la validez de su contrato con la marca británica en la disputa con Alpine.

"El único contrato reconocido por la Junta es el contrato entre McLaren Racing Limited y el señor Piastri con fecha del 4 de julio de 2022. El señor Piastri tiene derecho a conducir para McLaren Racing Limited las temporadas 2023 y 2024", anunció la CRB en un comunicado.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. ??



Full story. ??