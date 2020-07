Nico Hülkenberg pilotará por Sergio Pérez en el GP de Gran Bretaña

El equipo Racing Point de Fórmula Uno confirmó este viernes que el alemán Nico Hülkenberg sustituirá en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno al mexicano Sergio Pérez, quien causará baja tras su positivo en COVID-19.

El 'Checo' Pérez dio positivo en el test realizado ayer, jueves, por lo que deberá permanecer en aislamiento. Su ausencia en Silverstone le da la oportunidad de subirse al monoplaza a Nico Hülkenberg, en quien Racing Point confía por su "familiaridad" con el equipo y por su experiencia en la Fórmula Uno, destacó Racing Point en un comunicado.

Hülkenberg será el compañero del canadiense Lance Stroll en Silverstone, donde el próximo domingo se disputará la cuarta carrera de la temporada.

‍Racing Point espera que Hülkenberg, quien fue parte del equipo entre 2014 y 2016, pueda minimizar la ausencia de Sergio Pérez y aprovechar la oportunidad para sacar un buen rendimiento al coche.

We've just passed the halfway mark in FP1...



Here's how things stand �� Hulk's done 8 laps and is currently P8 ��#BritishGP ���� #F1pic.twitter.com/jWNrW9w0Kx