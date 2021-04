Modificados los horarios del GP Italia para no coincidir con el funeral del Duque de Edimburgo

La Fórmula 1 y la FIA han anunciado este martes cambios en el calendario del Gran Premio de Italia, que se disputa este fin de semana en el trazado de Imola, para evitar coincidir en horas con el funeral del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, que tendrá lugar este sábado.

"Como muestra de respeto por el funeral real, la calificación se moverá para evitar un choque con el servicio", explicó la Fórmula 1 en un comunicado conjunto con la FIA.

Así, la clasificación del sábado se llevará a cabo entre las 14:00 y las 15:00 horas (CET). Como resultado, los libres 3 pasan a las 11:00-12:00 horas para cumplir con las regulaciones que establecen que la clasificación debe ser 120 minutos después del FP3.

