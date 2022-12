Mick Schumacher será el piloto probador de Mercedes en 2023

El piloto alemán de Fórmula 1 Mick Schumacher ha sido anunciado este jueves como piloto reserva de Mercedes para la próxima temporada, tras dos temporadas corriendo para el equipo Haas, según un comunicado de la escudería alemana.

"Mick jugará un papel importante en el desarrollo continuo del W14. Llevará a cabo un trabajo regular en el simulador en Brackley durante todo el año. Este trabajo se aprovechará en la pista, ya que Mick también asistirá a todos los Grandes Premios como reserva, además de realizar tareas de marketing durante todo el año", informó Mercedes.

NEWS: We are delighted to confirm that @SchumacherMick will join the Team in the role of Reserve Driver for 2023. ??