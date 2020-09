Mick Schumacher rodará en los primeros libres del GP Eifel

Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, rodará con un Alfa Romeo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Eifel del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará el 11 de octubre en el circuito germano de Nurburgring.

Según informó la Academia de pilotos de Ferrari (FDA), Mick Schumacher, que lidera el campeonato de Fórmula 2 participará el viernes 9 en dicha sesión, otro joven valor como Callum Ilott lo hará con un Haas, en tanto que Robert Shwartzman participará en los entrenamientos de la última prueba de la presente edición en Abu Dabi.

Estos pilotos prepararán dicha participación este mismo miércoles en el circuito de Fiorano con el coche con el que Ferrari participó en la temporada 2018.

