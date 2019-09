McLaren usará motores Mercedes a partir de 2021

Mercedes anunció este sábado que a partir de 2021 suministrará sus motores al equipo McLaren de Fórmula Uno, tras haber alcanzado un acuerdo multianual que se extenderá al menos hasta 2024.

A new era �� @McLarenF1 will race with @MercedesBenz power from 2021 as a customer team ��https://t.co/JWq6L2HiPr