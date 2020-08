Los Mercedes mandan en los primeros libres del GP de España, con Sainz undécimo

Los Mercedes dominaron con bastante autoridad los primeros entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de España, sexta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) empezó fuera del 'Top 10'. Las 'flechas negras' afrontan con ganas y 'picados' en su orgullo esta carrera después de lo vivido en Silverstone en los dos anteriores Grandes Premios, sobre todo el del 70 Aniversario del pasado domingo donde fueron batidos por el Red Bull de Max Verstappen.

Los neumáticos y el calor fueron un auténtico quebradero de cabeza para la escudería alemana, que vio como la gestión de las gomas y la estrategia de sus rivales fue muy efectiva para endosarle su primer revés del año. En cambio, en Montmeló, con compuestos más duros de Pirelli, los dos Mercedes aparentaron sufrir menos y recuperaron su tradicional dominio tanto con el duro como el blando.

Así, la distancia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que ya había avisado que en el circuito catalán el panorama sería diferente, con el neumático duro rozó el medio segundo, mientras que con el blando se disparó a casi un segundo.

