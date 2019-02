López Obrador descarta destinar fondos públicos para renovar el Gran Premio de México en 2020

CIUDAD DE MÉXICO, 19 (Reuters/EP)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 no se realizará en el país en 2020, si ello requiere que el gobierno federal destine recursos para tal fin.

México firmó en 2014 un contrato para la realización de cinco carreras del campeonato automovilístico que culmina en 2019, e implica una millonaria inversión cada año.

Si la segunda economía latinoamericana desea seguir siendo anfitriona del evento deportivo a partir de 2020, deberá renovar contrato a más tardar el 28 de febrero con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), la organizadora del Gran Premio de Fórmula 1 en México.

"No sé cómo está lo de los contratos de la Fórmula 1. Si no están firmados ya no vamos a poder (realizarlo) porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo de Fomento al Turismo y ya (...) está comprometido para la construcción del Tren Maya", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El mandatario, que encabeza un plan de austeridad estatal, confirmó así lo dicho el pasado mes por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acerca de que el gobierno federal no aportaría recursos que se requerirían para el evento, al que calificó como "oneroso", según medios locales.

El gobierno mexicano tendría que pagar 45 millones de dólares por año para los contratos de la Fórmula 1 en el país, según han mencionado autoridades locales. El Tren Maya es uno de los proyectos insignia de la administración que asumió el 1 de diciembre y busca desarrollar el empobrecido sur del país de la mano de la inversión privada.