Lewis Hamilton confía en que todos los pilotos de la F1 se unan al gesto de arrodillarse contra el racismo

Lewis Hamilton insiste en que la parrilla de la Fórmula Uno sea unánime a la hora de mostrar su apoyo contra el racismo y, en concreto, con las acciones en torno al movimiento 'Black Lives Matter'.

"Los pilotos mantuvimos la sesión informativa el viernes y después nos quedamos debatiendo si teníamos que volver a ponernos de rodillas. Yo dije que seguiría haciéndolo", explica el piloto británico en unas declaraciones recogidas por varios medios del país. "Después de la videollamada por Zoom, intenté charlar uno por uno con alguno de los que habían elegido dejar de hacerlo. Algunos de los pilotos seguramente no terminen de ser conscientes de lo importantes que pueden ser ser sus palabras para la gente. Algunos no quieren apoyar el 'Black Lives Matter', pero luego son antirracistas, que es lo mismo. Yo ya he dejado claro que no estoy apoyando la parte política, sino la parte a favor de los derechos humanos".

"No estoy diciendo que todos los pilotos vayan a arrodillares, pero con el tiempo, a medida que lo hablemos más, me gustaría al menos pensar que vamos todos juntos en la misma dirección", explicó.

"Que nos arrodillemos y tengamos un coche negro no resuelve el problema del racismo. Crea conciencia, pero tenemos toda una temporada por delante y en mi cabeza está que tenemos una lucha permanente en la que tenemos que estar todos", finalizó.