Leclerc logra la pole en Montecarlo, donde Sainz saldrá finalmente 4º; Alonso quedó fuera en la Q1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a pesar de accidentar su coche en el último giro de la calificación, saldrá este domingo primero en el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de F1, que se disputa en las calles de Montecarlo; donde su compañero el español Carlos Sainz arrancará cuarto y el líder del campeonato, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptimo.



Leclerc -cuyo accidente, sin mayores consecuencias físicas, provocó la bandera roja, a 18 segundos del final, y posterior conclusión de la calificación- cubrió los 3.337 metros de la estrecha y sinuosa pista urbana del principado de la Costa Azul (a la que este domingo está previsto dar 78 vueltas, para completar un recorrido de 260 kilómetros) en un minuto, diez segundos y 346 milésimas, 230 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull).

Sainz saldrá cuarto, desde la segunda fila, por detrás del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes). El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) largará quinto, desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren).



Hamilton, que lidera el Mundial con 94 puntos, catorce más que Verstappen, arrancará séptimo, al lado de Pierre Gasly (Alpha Tauri) en la cuarta fila.



El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), noveno, y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) tomarán la salida desde la quinta hilera.

Fernando Alonso marcó el decimoséptimo tiempo (1:12.275). El alemán Mick Schumacher, que por la mañana había accidentado su Haas, anticipando la conclusión del último entrenamiento libre, no salió a pista, ya que no pudieron arreglar a tiempo su monoplaza.

What just happened..???!



Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019



Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP ???? #F1pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2