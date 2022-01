Helmut Marko, asesor de Red Bull: "Valtteri Bottas es un perdedor a la hora de adelantar"

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha hablado si tapujos para la revista francesa 'Autorevue' sobre lo que ha deparado la temporada de Fórmula 1 y sobre todo la batalla que han mantenido durante todo el campeonato Red Bull y Mercedes. "Nos queda claro que, actualmente, no hay ningún piloto que pueda enfrentarse a Verstappen en la sesión de clasificación" decía el asesor de la escudería austriaca. Además, valoró la temporada de los segundos pilotoas que en numerosos casos, como el de este años, son imprescindibles para ganar el Campeonato de constructores: "Necesitas a alguien que no se venga abajo o desfallezca, y eso ha sucedido con Pérez. Si empiezas el domingo noveno o undécimo, todas las cualidades que sin duda tienes en carrera no te ayudarán" explicaba sobre el hecho de haber podido contar con un piloto tan experimentado que ha contribuido tanto al Campeonato de constructores como al Campeonato con el que se hizo Max Verstappen.

Sin embargo, Helmut Marko, no tuvo piedad y atacó a Valtteri Bottas en una comparación con 'Checo' Pérez sobre las diferencias entre Mercedes y Red Bull y el trabajo desempeñado por los segundos pilotos: "Pérez ha pilotado al mismo nivel que Verstappen en un cierto número de carreras, pero eso se diluye por el tiempo que ha estado atrás en la parrilla. Pero Checo no es como Bottas. La gran diferencia entre él y el finlandés es que Valtteri es un perdedor a la hora de adelantar. Es muy rápido, pero no puede adelantar con el tráfico".