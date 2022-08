Hamilton: "No siento que deba dejar la F1 en un tiempo cercano"

El piloto británico Lewis Hamilton habló sobre el futuro tras la retirada de Sebastian Vettel, dando a entender que todavía está lejos su retirada y planteándose que él será "el más viejo" de la parrilla "cuando Fernando Alonso no esté", y añadió que no siente que esté cerca su retirada.

"Antes de que nos demos cuenta Fernando Alonso ya no estará ahí, ¿qué pasará entonces? Supongo que yo seré el más viejo de la parrilla", declaró el heptacampeón del mundo en una entrevista a Vanity Fair.

El británico reconoció que "estaría mintiendo" si no reconociese que no ha "pensado en renovar" el contrato que le une a Mercedes hasta el final del año 2023."Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano", explicó Hamilton.

Lewis Hamilton asegura que la reciente retirada de Sebastian Vettel no ha cambiado sus planes. "No me ha hecho pensar sobre mi futuro, pero es un recordatorio de que estoy en la parte de mi carrera en la que la gente con la que llegué y he corrido durante tanto tiempo empieza a parar", apuntó el de Mercedes.

"Yo estoy pensando en cómo mejorar este coche, en qué pasos tenemos que dar para volver a ser un equipo ganador, en cuál es el mapa para volver a conseguir otro título de campeón del mundo, y qué necesitamos para tener a todo el mundo de este deporte más alineado en términos de diversidad", sentenció el heptacampeón.

Lewis Hamilton, de 37 años, ha ganado siete títulos mundiales, y actualmente se encuentra igualado en esa cifra con Michael Schumacher. Tras la retirada de Sebastian Vettel, solo él y Fernando Alonso llevarán compitiendo desde antes de 2010.