Hamilton rompe su silencio: "He estado fuera, ahora estoy de vuelta"

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton rompió su silencio con un mensaje en las redes sociales, casi dos meses después de ver escaparse el Mundial ante Max Verstappen, para decir que aunque llegó a irse, ahora está "de vuelta". El británico no había hablado ni aparecido en ningún acto, ni siquiera la ceremonia la FIA de entrega de trofeos del Mundial, desde la entrevista al lado de su Mercedes cuando quedó segundo en Abu Dabi, en un tremendo desenlace del Mundial a una vuelta.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq