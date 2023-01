Hamilton: "Nunca ha habido un piloto como yo en la Fórmula 1"

Lewis Hamilton siempre dice lo que piensa. El piloto de Mercedes ha hablado sobre la próxima temporada en una entrevista para el medio neerlandés Formula1.nl, tratando varios temas, entre ellos su final de contrato, el cual expira en este 2023 y la cual ya está negociando con la escudería.

"Sobre el año pasado, lo que tengo que decir es que, como equipo, somos ahora más resistentes y decididos. Eso vino de buscar luchar más después de lo que ocurrió en 2021", afirma Hamilton en la entrevista, al respecto de la temporada pasada.

"Luego, en un momento del año pasado, mi pensamiento fue: "Dios mío, no podemos luchar por el campeonato del mundo con este coche', y no había marcha atrás. Comenzamos el año con un coche que no queríamos y terminamos con un coche que tampoco queríamos", señaló el piloto británico.

Ante la pregunta sobre de que nadie en la historia ha ganado una carrera tras llegar a los 300 grandes premios, cifra a la que Lewis ha llegado, la respuesta del británico fue contundente: "Pero nunca ha habido un piloto como yo en la Fórmula 1. Eso está claro".