Hamilton, más líder tras igualar el récord de triunfos de Schumacher; Sainz acaba quinto

El séxtuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Eifel, en el Nürburgring (Alemania), circuito en el que igualó el récord de triunfos en la categoría reina (91) del alemán Michael Schumacher.

Hamilton ganó la undécima carrera del mundial por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) -que marcó la vuelta rápida antes de acabar segundo- y del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que lo acompañaron en el podio de la undécima carrera del certamen. Que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en cuarta posición; y el español Carlos Sainz (McLaren), en la quinta.

Ricciardo firmó su trigésimo podio en F1, mas de dos años después del anterior, en una carrera que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) acabó sexto, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

