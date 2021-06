El Gran Premio de Rusia pasará de Sochi a San Petersburgo en 2023

El Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 se correrá en el circuito de Igora Drive de San Petersburgo, en lugar del Autódromo de Sochi, a partir de 2023, han anunciado este sábado los organizadores. "El Gran Premio de Rusia se mudará de casa en 2023, después de que se llegara a un acuerdo para trasladar la carrera a un nuevo circuito construido a las afueras de San Petersburgo", confirmó la Fórmula 1.

El Autódromo de Igora Drive fue diseñado por Hermann Tilke y reemplazará a Sochi, que ha sido sede de la Fórmula 1 todos los años desde que se unió al calendario en 2014, aprovechando el escenario que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de ese mismo año. Se encuentra a 54 kilómetros de San Petersburgo y a solo 150 kilómetros de la frontera con Finlandia. Cuenta con 10 diseños de pistas diferentes en aproximadamente 100 hectáreas.

BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1pic.twitter.com/O3vcfbWf7t