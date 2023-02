Leclerc domina una matinal sin Alonso y Sainz en pista

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó la primera sesión de las dos previstas en la tercera y última jornada de los test de pretemporada en el circuito Sakhir, que la próxima semana acogerá la primera prueba del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Baréin, un entrenamiento en el que Alfa Romeo sufrió su primer contratiempo serio.

La temperatura en el asfalto del circuito bareiní superó los 40 grados y en su segunda vuelta con el neumático C4 (fuera de la gama que tendrán los pilotos en la apertura del Mundial) marcó el mejor crono de la sesión (1:31.024) y del fin de semana, más de medio segundo mejor (1:31.610) que el del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) el viernes con el compuesto experimental (C5).

El británico George Russell (Mercedes) fue el segundo clasificado en la tabla de tiempos de la sesión, a 4 décimas del Ferrari, que por la tarde será pilotado por el español Carlos Sainz. El podio lo completó el brasileño-italiano de Aston Martin Felipe Drugovich (1:32.075), que será sustituido por el español Fernando Alonso en la vespertina.

También sumaron kilómetros el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que fue cuarto (1:32.459) y totalizó 69 vueltas. El tapatío repetirá por la tarde ya que este sábado tendrá descanso el neerlandés Max Verstappen. El francés Pierre Gasly (Alpine), el alemán Nico Hulkenberg (Haas), el tailandés Alex Albon (Williams), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neerlandés Nyck de Vries (Alpha Tauri) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) completaron la matinal.

La jornada comenzó con una bandera roja en los primeros minutos por una pieza en pista y tuvo otra a falta de una hora y veinte. Después de 72 vueltas completadas, el Alfa Romeo de Bottas sufrió una avería de motor que obligó a interrumpir el entrenamiento tras quedar en la escapatoria de la curva 8.

La sesión se reanudó un cuarto de hora después y en el box de Alfa Romeo colocaron una barrera humana para que no se vieran los trabajos que se efectuaban en el monoplaza. Fue el primer problema de fiabilidad que tuvo Alfa Romeo en estos test de pretemporada en los que volvieron a aparecer los de McLaren con las grietas en los aletines de las ruedas delanteras, que tuvieron que reforzar y condicionaron la sesión de Piastri.

