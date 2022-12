La Fórmula 1 tendrá seis carreras al sprint en 2023

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles que las seis carreras al sprint de la temporada 2023, el doble que en 2021 y 2022, se correrán en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil, según un comunicado.

"El próximo año, las carreras al sprint se disputarán en Azerbaiyán (Baku Street Circuit, 28-30 de abril), Austria (Red Bull Ring, 30 de junio-2 de julio), Bélgica (Spa-Francorchamps, 28-30 de julio), Qatar (Losail Circuit, 6-8 de octubre), Estados Unidos (Circuito de las Américas, 20-22 de octubre) y Sao Paulo (Interlagos, 3-5 de noviembre)", informó la competición.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!



Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprintpic.twitter.com/TKzKnnjNhf