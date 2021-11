Un gran Alonso vuelve a un podio siete años y medio después; Hamilton gana y recorta distancias a Verstappen

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistado este domingo la victoria en el Gran Premio de Catar, vigésima y antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, una cita en la que el español Fernando Alonso (Alpine) ha conseguido subirse al podio después de resistir en una fantástica carrera y en la que Carlos Sainz (Ferrari) ha terminado séptimo.

El doble campeón mundial asturiano, de 40 años, que firmó su podio número 98 en Fórmula Uno, no subía a un 'cajón' de la categoría reina desde el 20 de abril 2014, cuando lo había hecho por última vez en el circuito de Shanghái, durante el Gran Premio de China de ese año.

P3 for @alo_oficial - and his first podium finish since 2014! ????#QatarGP ???? #F1pic.twitter.com/QIya3s45PH