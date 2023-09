Fórmula 1/GP Italia.- Carlos Sainz: "Siempre es un placer correr con pilotos como Leclerc"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) confesó este domingo que lo dio "todo" para luchar por el triunfo en el Gran Premio de Italia, decimoquinta prueba del calendario y que se disputa en Monza, porque "prefería intentarlo" antes que antes que quedarse "con las ganas", al mismo tiempo que afirmó que es "un placer correr con pilotos como Charles Leclerc", compañero de equipo y con el que tuvo un final apretado para mantener su tercera posición final.

"Lo he intentado todo. Desde la salida hasta todas las vueltas que podía aguantar a Max (Verstappen) y al Red Bull, pues obviamente he ido dándolo todo, quizás eso me ha costado también gastar más neumático del que debería, parar antes de lo que debería. Pero prefería intentarlo antes que antes que quedarme con las ganas o con el que hubiese pasado si no lo hubiese intentado", analizó el madrileño en declaraciones a DAZN.

Sainz salió en la 'pole' en Monza, pero fue rebasado antes de lo esperado por un Verstappen más rápido, sufriendo mucho con las gomas "al final". "Pero he conseguido un podio que yo creo que era lo máximo que se podía conseguir", celebró sobre su primer 'cajón' de la temporada, el cual tuvo que defender con uñas y dientes ante su compañero de equipo en las últimas vueltas, pese a que el ingeniero de Leclerc pidió a este que no asumiera riesgos.

"Se nos ha dicho que corramos pero con cuidado. Considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, los dos queríamos el podio. Ha sido una batalla dura, pero bonita, siempre es un placer correr con pilotos como Charles, 'Checo' (Pérez), Max, son batallas siempre bonitas y batallas al límite", zanjó el español.