Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 y correrá en Renault en 2021

Tres años después de su salida de McLaren, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 para sentarse al volante de un Renault junto al francés Esteban Ocon. Será la tercera etapa del asturiano en la escudería gala en la que ya militó de 2003 a 2006, siendo bicampeón del mundo en los años 2005 y 2006, y de 2008 a 2009.

Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



