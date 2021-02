Fernando Alonso piensa volver a entrenarse en cinco o seis días

El piloto español Fernando Alonso, que fue atropellado por un coche mientras entrenaba con su bicicleta en Suiza el pasado jueves, ha pasado por el quirófano este viernes para someterse a una "cirugía correctora" en su cara debido a una fractura de mandíbula, pero el equipo Alpine F1 espera que esté "plenamente operativo" cuando empiece el próximo Mundial, y no solo eso, sino que desde la escudería esperan contar con Alonso para la pretemporada que será 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein.

Además, tal y como informó Carlos Miquel en El Partidazo de COPE, Fernando Alonso piensa en poder volver a hacer algo de deporte y practicar de cara a la próxima temporada en cinco o seis días.

Sobre esta posibilidad, hablaba anoche en El Partidazo de COPE el presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Cráneo-Maxilofacial, el doctor Julio Acero, quien aseguraba que sí que podría hacer ese deporte moderado: "Una vez que el hueso se ha repuesto en su lugar tiene una recuperación rápida. Es factible que pueda hacer un ejercicio moderado sin recibir impactos directos" y señala que "en cuatro semanas podría está ya la fractura soldada".

El doctor Acero hablaba sobre la posibilidad de que Alonso pudiera tener problemas a la hora de ponerse el casco, pero el doctor apunta que "una vez que esté colocado, protege" y añade entre risas "ya podríamos poner a todos nuestros pacientes un casco".

Fernando Alonso fue operado este viernes de una fractura del maxilar superior. Le pusieron una placa y además le han retirado los dientes dañados que serán sustituidos por estética.

El piloto asturiano tendrá que estar 48 horas en el hospital. El propio Alonso, una vez operado, contestó a todos los mensajes y además agradeció los gestos de ánimo como muestra su primer tuit: "Gracias por todos vuestros buenos deseos, estoy bien y deseando que empiece la temporada 2021".

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.��������

