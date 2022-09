Sainz, mejor tiempo de los segundos libres

El español Carlos Sainz (Ferrari) firmó el mejor tiempo de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, por delante del líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y de su compañero de equipo en la 'Scuderia', el monegasco Charles Leclerc.

Carlos and Charles end today's running at home in P1 and P3 respectively.