Russell y Leclerc dominan en los libres de Abu Dhabi

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lideró este viernes una accidentada segunda sesión de entrenamientos libres, en la que los pilotos apenas tuvieron tiempo para correr debido a los accidentes del español Carlos Sainz (Ferrari) y el alemán Nico Hulkenberg (Haas), que provocaron dos banderas rojas que dejaron en apenas veinte minutos el tiempo real de la sesión.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedaron segundo y tercero respectivamente en una tanda en la que el mexicano ‘Checo’ Pérez terminó quinto y el español Fernando Alonso, decimoprimero, aunque ninguno de los veinte pilotos tuvo mucho tiempo para rodar por el circuito de Yas Marina.

Y es que apenas se había iniciado la sesión -habían transcurrido ocho minutos- cuando Sainz se chocó contra el muro al perder la parte trasera del coche, lo que provocó una larga bandera roja de 27 minutos mientras se retiró el coche y el madrileño volvía por su propio pie al box de Ferrari.

No había tiempo para rodar y algunos encontraron cómo tener más tiempo adelantando en el propio túnel subterráneo del pit-lane: el español Fernando Alonso adelantó en ese tramo a un AlphaTauri, algo que también hizo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el mismo sitio, en el que aprovechó para colocar su coche por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y del francés Pierre Gasly (Alpine).

