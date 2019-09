Esperanzador séptimo puesto de Sainz en los primeros libres de Singapur, donde Bottas se estrelló

Verstappen y Vettel mandan en el Gran Premio de Singapur, tras la disputa de la primera tanda de entrenamientos libres, celebrados este viernes. Lewis Hamilton ha marcado el tercer mejor tiempo, tan sólo seis décimas después del registro del piloto holandés. Verstappen marcó una mejor vuelta de 1.10.259 con neumáticos suaves en 22 vueltas, mientras que el británico probó prácticamente toda la tanda con duros.

