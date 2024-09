Domenicali: "Se decía que Europa no valía ya para la F1, pero entonces apareció Madrid"

Stefano Domenicali saluda con una sonrisa a los guerreros que conoce de las batallas vividas con Alonso en Ferrari. Me lo encuentro y me dice: "¡Te veo bien eh. España siempre protagonista en la F1". Le interrumpo: "Bueno y ahora con lo de Newey en Aston Martin todavía más..." Con el estilo del mejor Vinicius me dribla y me contesta sin dejar de sonreír: "Lo de hoy aquí es muy importante". Y es que el Banco de Santander acaba de convertirse en el banco oficial de la F1 desde 2025, patrocinador en hasta ocho grandes premios, incluidos los dos españoles. Algo muy importante especialmente para Barcelona, aún sin contrato para 2027.

El acto, celebrado en la flamante nueva sede de la entidad en la capital cántabra tuvo de maestra de ceremonias a la presidenta del banco, Ana Patricia Botín. Las bromas fueron primero hacia la posibilidad de un gran premio en Santander, algo que Domenicali se tomó a coña, sabedor del pique entre Madrid y Barcelona. Vamos, como para tener otro lío. Stefano sí que habló en positivo de ambas carreras españolas. Especialmente del proyecto de la capital de España, al que considera especial: "Justo cuando se decía que Europa no era capaz de aportar nada a la F-1 apareció Madrid. Es un proyecto que lo tiene todo para ser un éxito increíble". Pero tampoco descarta a futuro a Barcelona: "Estamos muy contentos con lo que ha hecho todos estos años y por el trabajo que sigue haciendo". Y en cuanto le preguntaron sobre su pervivencia y por cómo van las obras de Madrid, cambió de tema. Eso sí, dejó una perla: "No habrá una cuarta carrera en Estados Unidos, tres son suficientes". Y se fue, con un nuevo cliente en el bolsillo para la Fórmula 1, el negocio de los 20.000 millones de euros, que estrena ahora de socio a un viejo y querido conocido.