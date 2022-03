Daniel Ricciardo supera el coronavirus y podrá correr en Baréin

El piloto australiano de McLaren Daniel Ricciardo ha superado la Covid-19 tras dar negativo en las pruebas realizadas este miércoles, por lo que finalmente podrá estar en el Gran Premio de Baréin, con el que se estrena la nueva temporada de Fórmula 1, según confirmó la propia escudería en un comunicado.

