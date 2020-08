Carlos Sainz: "La suerte no nos está sonriendo esta primera mitad de la temporada"

El español Carlos Sainz (McLaren), a quien un pinchazo en la última vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña hizo caer de la cuarta a la decimotercera posición, lamentó su infortunio en el arranque de la temporada. "La suerte no nos está sonriendo en esta primera mitad de la temporada. Es una faena, porque hasta el pinchazo estaba haciendo una buena carrera", dijo el madrileño en declaraciones a Movistar F1.

Carlos Sainz destacó su buena salida, en la que pasó de la séptima a la quinta posición, y su buena carrera hasta el fatal pinchazo. "Hacia el final empecé a atacar para defenderme de Ricciardo y, de una vuelta para otra, el neumático ha dicho basta. Ahí nos hemos quedado", lamentó.

De Silverstone rescata, en todo caso, "las buenas sensaciones" que le dejó su McLaren. "En comparación con las tres primeras carreras, aquí he ido más cómodo con el coche. He tenido mejores sensaciones y es una pena que no haya un resultado para demostrarlo", agregó. Insistió, sin embargo, en que no se puede quejar de "nada". "Si no fuese por el pinchazo estaría cuarto y celebrándolo", recalcó