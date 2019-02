Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "¿Un pódium con McLaren? Si tengo coche, lucharé por él"

La ilusión de Carlos Sainz de cara a la nueva temporada de Fórmula Uno se palpa con facilidad. Quedó recogida este jueves en el micrófono del especialista de motor de la Cadena COPE, Carlos Miquel, que charló con el piloto de McLaren el día de la presentación del monoplaza para el Mundial 2019: "El coche ha cambiado del año pasado a este. La aerodinámica y los colores crean optimismo y gracia. Todo es nuevo, así que hay ganas de probarlo", aunque asegura que hasta "después de Australia" no se podrá saber en qué punto estará con respecto a las tres grandes escuderías.

El hecho de que el joven piloto se haya mudado a Londres le ha hecho cambiar de hábitos: "El hecho de vivir aquí solo me ha hecho sentir más responsable y sentirme muy pronto parte del equipo. He ganado tres o cuatro kilos de masa muscular y las comidas no son un peñazo".

Su ambición sigue siendo alta: "Lo que me apetece un día es ganar un Mundial. Cuando tenga un coche para luchar por un pódium, lucharé por él. Ya sabemos cómo es la Fórmula Uno, así que en cuanto tenga la mínima posibilidad, ahí estaré", reconoció.