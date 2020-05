Vettel no seguirá en 2021 en Ferrari y deja vía libre para Carlos Sainz

Este martes, según publican medios alemanes, Vettel anunciará su adió de Ferrari y dejaría el asiento libre para otro piloto que podría ser el español Carlos Sainz, actualmente en McLaren. Está también la opción de Ricciardo, pero sus acciones están a la baja en los últimos tiempos. Según publica el bien informado medio alemán, Sebastian Vettel no ha aceptado la raquítica oferta de un año de renovación y tres veces menos de sueldo. Carlos Sainz gusta por la súper temporada que hizo el pasado año, es joven, muy rápido, poco conflictivo y su caché no es tan alto como el de Ricciardo. Esto no significa en absoluto que haya cerrado su fichaje, pero sí le despeja el cielo para seguir los pasos de Alonso al completo. Toro Rosso (heredero de Minardi), Renault, McLaren y ahora Ferrari. Además, como bien dijo ayer domingo su ídolo Fernando Alonso: “Ha sido compañero de duros rivales como Verstappen o Hulkenberg y siempre ha estado a la altura”. El madrileño del bicampeón de rallys tiene también la posibilidad de renovar con McLaren.

Carlos Miquel ya adelantó el pasado viernes que Carlos Sainz era el plan B de Ferrari para ocupar la plaza que dejaría Vettel.

