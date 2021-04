Carlos Sainz y Fernando Alonso se lamentan tras no pasar a la Q3

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, lamentó no haber podido acceder a la Q3 del Gran Premio Emilia-Romaña, segunda cita del Mundial de Fórmula 1, y admitió que no hizo "una vuelta buena" en toda la calificación; además de explicar que deber "seguir aprendiendo".

"No he hecho una vuelta buena en toda la 'cuali'. No he conseguido poner todas las curvas iguales y cuando ganaba en una, lo perdía en la otra. Me ha faltado consistencia y al final no he podido con esa última vuelta", manifestó Sainz en declaraciones a Movistar.

Sainz, que partirá desde la undécima posición en la parrilla de salida, reconoció que tuvo varios errores este sábado. "Me he equivocado en el balance de frenada, en un par de curvas... Todo es un poco nuevo y estoy verde", añadió el corredor español, quien no se vuelve optimista "pese al cambio de neumáticos" al que recurrirá este domingo. "Para correr en este circuito necesitas mucha confianza en todos los sentidos y hacerlo todo bien. Tengo que seguir aprendiendo y acumulando kilómetros", finalizó Sainz.

�� ¡Qué lástima!@Carlossainz55 se queda fuera por 6 centésimas y @alo_oficial tampoco pudo pasar a la Q3



¡Mañana a por la remontada! #ImolaDAZNF1 ����

Fernando Alonso (Alpine) se mostró satisfecho con las mejoras introducidas en su monoplaza y aseguró que "ha dado un paso adelante", pero recordó que "no" corren "solos" tras lograr la decimoquinta posición en la parrilla de salida del Gran Premio Emilia-Romaña que se disputa este domingo.

"Al final cuando estás en el coche no notas si te falta o no la experiencia con el propio coche o con el equipo; yo me he encontrado bien, el coche iba bien y no he tenido grandes problemas, pero la velocidad estaba ahí...", indicó Alonso en declaraciones a Movistar.

El ovetense reconoció que ya les "costó trabajo desde la Q1". "Tenemos que analizar e intentar mejorar para la próxima. En Baréin fue bien el sábado y luego nos retiramos, a ver si ahora podemos cambiar la balanza y el domingo podemos sumar algún puntillo", añadió.

"La degradación de neumáticos era bastante buena pero sabemos que si hay una pista difícil de adelantar, Ímola está entre ellas. Pero la carrera es larga, nunca se sabe, hemos visto varias banderas rojas durante el fin de semana. Será una carrera de resistencia, incluso para la mecánica al subir por tantos bordillos. Habrá que estar ahí, incluso igual llueve o no...", apuntó Alonso.