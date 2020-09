Carlos Sainz: "Binotto me felicitó por la carrera de Monza"

El piloto madrileño habla con Carlos Miquel unos días después de su segundo en Italia, convencido de haber demostrado en esa carrera porque se le han fichado en Maranello. Además, nos cuenta como recibió la felicitación de Binotto, el jefe de Ferrari, y confiesa cuál es su peor pesadilla: "No ser competitivo, ir despacio... son cosas normales para todos los pilotos"

Carlos Sainz vive una vorágine de entrevistas desde su luchado y meritorio segundo puesto en Monza. Nos atiende a media tarde desde Mugello vía zoom. Es un encuentro frente a tres periodistas con la Cope como única radio. Rezuma confianza y optimismo. El madrileño se ríe de los que dudan de su fichaje por Ferrari: "Es increíble lo que he vivido estas dos semanas, como que por ejemplo medio restaurante te reconozca y te dé ánimos para el año que viene. Fichar por Ferrari es algo muy especial y sólo pido a la gente paciencia y confianza en el proyecto". Confía en una evolución de motor y en que su futuro equipo acierte con las mejoras de aerodinámica (se permiten algunos tokens) para hacer un buen papel en 2021. Un año difícil, al que llegará con sólo día y medio de pretemporada.

PREGUNTA (P)- ¿Qué es lo primero que te dijo Binotto cuando te vio?

RESPUESTA (R)- No le conseguí ver, después de la carrera me mandó un mensaje felicitándome.

P- ¿Te imaginas con que pie entrarías en Ferrai si llegas a ganar en Monza?

R- Ganar te da otro caché, te da ese extra, que yo busco. Creo que lo que hice ya me da bastante. La carrera que hice refleja mi progresión como piloto y por qué Ferrari confía en mí. Lo más positivo de la carrera es que me ha ayudado a saber que estoy listo para pelear por victorias en Fórmula 1.

P- ¿Mugello va mal?

R- Ya os dije que no os motivaseis. Esta apretado. Un día estas tercero y otro día estas en el 14. No hay secreto. No vamos a ir de repente así de bien. Hay circuitos que favorecen más y otros que favorecen menos. Hoy es un palo, pero vamos a cambiar cosas de cara a mañana.

P- ¿Qué ha supuesto McLaren para ti como piloto?

R- Me ha dado tranquilidad y confianza. Hasta que llegué a McLaren mi carrera fue muy movida. Los tres primeros años en Toro Rosso fue muy bueno. Luego baile de equipos en Renault, incertidumbre, mala relación entre ambas partes. McLaren es mi casa. Eso ayuda a que yo dé la mejor versión de mí mismo. Sin ellos no hubiese llegado ese fichaje por Ferarri.

Muy agradecido a Zack Brown que se fijó en mí y me ha dado la oportunidad y las herramientas para hacerlo bien.

P- Tengo un amigo que dice que “esa carrera la gana Alonso”, ¿qué le dices a mi amigo?

R- Que es imposible saberlo. No se pueden comparar carreras con otros pilotos. Yo también soy muy de Alonso. McLaren está contento con lo que hice.

P- No sabes lo que puede pasar, ¿Por qué un año raro?

R- Es un año raro, porque las dos carreras que Mercedes no ha ganado ha sido porque ha pasado algo raro. Para que haya nuevos podios tienen que poner de su parte los Mercedes, Verstappen, Racing Point, pero me gustaría ser el primero en estar ahí.

Mis carreras son una pelea por el sexto o séptimo puesto. Desde casa no se ve, pero la gente no lo ve. La carrera de Monza es una carrera que tengo todos los años por la sexta plaza. Mis respetos a Mercedes, pero la Fórmula 1 podría ser mucho más bonita.

P- ¿Qué pesadillas tienes?

R- Carreras malas, todos tenemos miedos. No es ningún secreto. Lo peor que me puede pasar es creer que no soy competitivo.