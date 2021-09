Bottas se lleva la carrera al sprint en Monza; Verstappen saldrá desde la pole este domingo

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se ha llevado la victoria en la carrera al sprint de la clasificación del Gran Premio de Italia, aunque los cambios en su unidad de potencia no le permitirán defender la pole en una cita en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá como hombre más adelantado, con Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) sexto y décimo, respectivamente.

Full results from our second #F1Sprint#ItalianGP ???? #F1pic.twitter.com/ufbCP7JSvO