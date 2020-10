Bottas arrebata la 'pole' a Hamilton y Sainz sale décimo

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha firmado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Emilia-Romaña, tercera prueba de la temporada en tierras italianas, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá décimo.

De esta manera, con su decimoquinta pole, cuarta de la temporada, Bottas encabezará una nueva primera fila de las 'flechas plateadas', que pueden garantizarse en Mundial de Constructores si este domingo suman 11 puntos. Mientras, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el primero del resto y partirá tercero junto al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), que firmó una meritoria cuarta posición.

En una cita atípica, sin entrenamientos libres el viernes y con una única sesión el sábado por la mañana, el 'Gran Circo' retornó a Imola, que no vivía un Gran Premio de Fórmula 1 desde el de San Marino en 2006. Precisamente, en aquella ocasión, un Fernando Alonso presente este fin de semana en el trazado transalpino, con ganas ya de regresar al Mundial en 2021, quedaba segundo por detrás del mítico Michael Schumacher.

El heptacampeón del mundo fue también noticia en el pasado Gran Premio de Portugal, donde Hamilton consiguió superar su récord de 91 victorias en la Fórmula 1 con su triunfo número 92. Ahora, el británico tendrá la oportunidad de incrementar su marca partiendo segundo.

VALTTERI: "This track is beautiful and it's a great feeling to get pole - I had the shakes afterwards!



"I knew in the last lap I had to risk it and go hard and the car responded. It's a good place to start tomorrow and I'm looking forward it it"#ImolaGP ���� #F1pic.twitter.com/XbxwNiIVpn