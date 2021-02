AlphaTauri presenta el AT02, el monoplaza de Gasly y Tsonuda en 2021

El francés Pierre Gasly continuará una temporada más con el equipo de Fórmula Uno AlphaTauri que hoy se ha presentado oficialmente, y en el que el japonés Yuki Tsunoda sustituirá al piloto ruso Daniil Kvyat.

La escudería italiana, con sede en Faenza, estrena la temporada 2021 con el ánimo de mantener el nivel del pasado año, cuando consiguió una sorprendente victoria en el Gran Premio de Italia y un año más contarán con los motores de Honda, los mismos que empleará también la escudería británica McLaren. AlphaTauri contará con el monoplaza denominado AT02, que es una evolución del coche de la pasada temporada, con una notable mejora en el terreno aerodinámico.

please welcome the newest addition to the AlphaTauri family, the AT02! ��



did we bring the heat? pic.twitter.com/hW6jNYImkG