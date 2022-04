Alonso, sobre las mejoras: "Empezaremos a ciegas y averiguaremos el domingo por la tarde si es un buen paso"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) augura "un fin de semana interesante" en el circuito de Imola (Italia), escenario del Gran Premio de Emilia-Romaña, debido al tiempo que se espera, y admitió que al tener solo una sesión de libres antes de la calificación deberán "acertar con las decisiones" que tomen, aunque parece que el nuevo fondo plano que va a llevar su A522 no lo probará hasta el domingo.

"Creo que va a ser un fin de semana interesante por la lluvia. En Australia fuimos muy rápidos y en Arabia Saudí muy competitivos, el coche es muy rápido y se siente bien, pero con este formato de sprint sólo vamos a tener unos libres para configurarlo y para tomar algunas decisiones porque luego es la calificación y ya no se puede tocar", expresó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la Emilia-Romaña.

El bicampeón del mundo tiene claro que si los libres son "en mojado" va a suponer "un reto mayor para todos". "Así que tendremos que acertar con las decisiones y tener un fin de semana limpio y terminar la carrera", subrayó.

El ovetense recordó que los monoplazas de este año "requieren algo de ajustes en la configuración" en comparación con los de antaño que ya conocían "muy bien". "Necesitamos algo de tiempo para ajustarlos y si vamos directos a la calificación por la lluvia será un lío para todos", apuntó.

"Veremos si podemos hacerlos los primeros libres. Después de que lo pasó el año pasado en Spa no noto que tengamos ningún plan en caso de que se repita aquí. No sé cual es el plan para mañana y eso es algo que me preocupa", zanjó el asturiano.

Por otro lado, sobre la actualización del fondo plano que llevará su monoplaza, Alonso espera que les dé "más rendimiento", pero insistió que si persiste la mala climatología "será imposible probarlo en los libres 1". "Empezaremos el fin de semana a ciegas y averiguaremos el domingo por la tarde si es un buen paso y nos aporta buen rendimiento para tenerlo en los dos coches en Miami", indicó.

Finalmente, el español confesó tener "grandes recuerdos" de Imola, "a pesar incluso de que no son en un Ferrari", ya que ganó en 2005 con Renault. "Es un gran lugar para este deporte y en el que siempre suceden muchas cosas. No tuve una gran carrera el año pasado y ese es mi recuerdo más cercano y algo que quiero cambiar", advirtió.